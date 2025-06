Virus respiratorio sinciziale | approvato negli USA un nuovo anticorpo monoclonale per proteggere i neonati con una sola dose

Una svolta nel campo della pediatria: negli Stati Uniti, la FDA ha approvato clesrovimab-cfor, un innovativo anticorpo monoclonale che offre una protezione di lunga durata contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) nei neonati più vulnerabili. Con una singola dose efficace fino a cinque mesi, questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale per la salute dei piccoli. Una soluzione che promette di cambiare il modo in cui difendiamo i nostri neonati dal RSV.

