Violenza a Bonate Sotto ragazza di 17 anni accoltella con un coccio di bottiglia un ventenne

Una tranquilla serata estiva a Bonate Sotto si è trasformata in scena di violenza improvvisa, lasciando la comunità sgomenta. Un semplice diverbio tra una ragazza di 17 anni e un giovane di 20 anni ha degenerato, portando quest’ultimo all’ospedale con ferite da taglio causate da un coccio di bottiglia. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla gestione dei conflitti nel contesto giovanile e sulla sicurezza del territorio.

Bergamo – Una banale discussione si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso una tranquilla serata estiva di Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Lunedì 21 giugno, intorno alle 22:30, il centro del paese è stato teatro di una rissa che ha visto protagonisti una ragazza di 17 anni del posto e un ventenne, finito in ospedale con ferite da taglio. L’episodio si è consumato in via San Sebastiano, a due passi dall’ oratorio e dalla chiesa parrocchiale. Una zona normalmente frequentata da famiglie e giovani. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da futili motivi: la minorenne avrebbe provocato il giovane e, davanti ai rispettivi gruppi di amici, la situazione è rapidamente degenerata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza a Bonate Sotto, ragazza di 17 anni accoltella con un coccio di bottiglia un ventenne

