Violento scontro tra un' auto e uno scooter interviene l' elimedica | minorenne trasportato al Bufalini

Un violento impatto tra un'auto e uno scooter a Verucchio ha scosso la comunità. Nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno, lungo la via provinciale San Marino, due minorenni in sella allo scooter sono stati coinvolti in un incidente che ha richiesto l'intervento immediato dell’ambulanza e il trasporto al Bufalini per le cure del caso. La scena ha lasciato tutti sgomenti, evidenziando l’importanza della prudenza sulla strada e la necessità di maggiore attenzione tra i giovani automobilisti.

Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di mercoledì (25 giugno) nella frazione Cantelli, lungo la via provinciale San Marino, sul territorio di Verucchio. Due ragazzi minorenni, in sella a uno scooter con targa di San Marino, si sono scontrati contro un’auto che stava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: auto - scooter - violento - scontro

