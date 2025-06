Violento incidente tra tre veicoli | i feriti tre trasportati in ospedale in gravi condizioni Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere E’ successo a Capena

Un tremendo incidente stradale a Capena ha coinvolto tre veicoli, lasciando tre feriti in condizioni critiche e richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La scena, intensa e drammatica, testimonia la pericolosità delle strade e l'importanza di una risposta tempestiva. Continuate a seguirci per aggiornamenti e dettagli su questa triste vicenda.

Un incidente stradale molto grave quello verificatosi in zona Capena nel tardo pomeriggio di ieri, 24 giugno. Tre auto si sono scontrate violentemente intorno alle 18:45 lungo la strada provinciale, al chilometro 11. L'impatto ha lasciato tre persone gravemente ferite. L'Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente la squadra 5A dei vigili del fuoco di Montelibretti, i medici del 118 e la polizia locale. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre due persone incastrate nelle vetture. Dopo essere stati liberati, i feriti sono stati immediatamente assistiti e stabilizzati.

