Violenta rissa a Terracina LT durante un battesimo | a scatenare la lite sarebbe stato il conto da pagare

ha tragicamente degenerato in violenza. Quello che doveva essere un momento di gioia si è trasformato in un gesto insensato, scatenando una rissa furiosa tra i presenti, con sedie e tavoli volati ovunque. La scena di Terracina ci ricorda quanto fragile possa essere la serenità nei momenti di festa, lasciando tutti provati e disorientati. È un richiamo alla necessità di mantenere la calma anche nelle situazioni più tese.

Quella che era iniziata come una giornata di festa si è trasformata in una rissa degna di un saloon, con tanto di sedie e tavoli ribaltati. È successo nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno a Terracina, in provincia di Latina. Dopo la funzione religiosa, una famiglia si è riunita in un noto ristorante del litorale pontino per celebrare il battesimo di una bambina. Un’occasione per trascorrere del tempo insieme in armonia, che però, improvvisamente, è degenerata in una violenta lite. Stando alle prime ricostruzioni, a scatenare il tutto sarebbe stata una discussione su chi dovesse pagare il conto del pranzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Violenta rissa a Terracina (LT) durante un battesimo: a scatenare la lite sarebbe stato il conto da pagare

Scoppia una violenta rissa durante il banchetto al ristorante: si festeggiava un battesimo. Donna in ospedale in gravi condizioni. E’ successo a Terracina - Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un incubo a Terracina, dove una violenta rissa scoppiata durante il battesimo di un bambino ha scatenato il panico nel ristorante.

