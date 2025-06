Violenta esplosione a Napoli boato assordante | estratta donna dalle macerie Un morto e 4 feriti

Una violenta esplosione ha scosso il cuore di Napoli, lasciando dietro di sé un bilancio tragico di morte e feriti. Nel quartiere di via Peppino De Filippo, vicino a via Foria, il boato assordante ha provocato crolli e distruzioni, con una donna estratta dalle macerie in condizioni critiche. La causa sembra essere una fuga di gas da bombole in un deposito. La ricostruzione dell’incidente continua a essere al centro dell’attenzione delle autorità.

Un'esplosione devastante ha scosso il quartiere di via Peppino De Filippo, vicino a via Foria, nel cuore di Napoli, nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno. Il bilancio è tragico: una persona morta e quattro feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. La causa dell'esplosione sembra essere una fuga di gas da alcune bombole all'interno di un deposito tecnico, situato in un ristorante della zona. La ricostruzione dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione è stata causata da una fuga di gas proveniente da alcune bombole situate all'interno del deposito di un ristorante.

