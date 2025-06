Vincenzo Schettini arriva con La fisica dell’estate

di Vincenzo Schettini di rendere la fisica accessibile, divertente e coinvolgente. Con il suo stile unico, il professore trasformerà le nozioni scientifiche in uno spettacolo estivo imperdibile, portando il pubblico alla scoperta dei segreti dell’universo in un’atmosfera di entusiasmo e meraviglia. Prenota subito il tuo posto per un’esperienza che unisce cultura e divertimento sotto il cielo stellato di Arezzo!

Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva alla Fortezza Medicea di Arezzo venerdì 04 luglio con "La fisica dell'estate", spin-off estivo dello spettacolo di grande successo che ha conquistato il pubblico ottenendo numerosi sold out in tutta Italia, grazie alla capacità.

