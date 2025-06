Villaggi sommersi e ponti crollati le alluvioni in Cina causano l’evacuazione di oltre 80mila persone nel Guizhou

Le intense piogge e le alluvioni in Cina stanno trasformando il territorio in un paesaggio di distruzione: villaggi sommersi, ponti crollati e migliaia di evacuati. La provincia di Guizhou, nel sud-ovest, si trova al centro di questa calamità senza precedenti, con oltre 80.000 persone costrette a lasciare le proprie case. Un’emergenza che richiede risposte rapide e solidarietà internazionale. La lotta contro questo disastro è appena iniziata.

Interi villaggi sommersi, ponti crollati, scuole allagate e più di 80.000 persone costrette a lasciare le proprie case. La provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina, è l'epicentro di una devastante ondata di maltempo che sta flagellando il Paese con piogge torrenziali e alluvioni senza precedenti. Le autorità cinesi hanno diramato il massimo livello di allerta per le aree colpite, mentre squadre di soccorso sono state dispiegate nelle contee più duramente colpite. Solo nella giornata di martedì, secondo quanto riferito dall'agenzia statale Xinhua, 80.900 persone erano già state evacuate. Le immagini trasmesse dall'emittente nazionale CCTV raccontano una situazione drammatica: un campo da calcio nella contea di Rongjiang sommerso da tre metri d'acqua, residenti intrappolati ai piani alti delle abitazioni in attesa di soccorsi, bambini bloccati negli asili mentre l'acqua raggiungeva le ginocchia degli operatori che li evacuavano in barca.

