Villa San Giovanni al via la ricostruzione della scuola Nostro-Repaci | pubblicato il bando

Un’opera attesa e fondamentale per il futuro, che trasformerà l’esperienza educativa degli studenti e rafforzerà il senso di comunità. Villa San Giovanni si prepara a vivere un nuovo capitolo di crescita e rinnovamento, puntando su strutture moderne, sicure e funzionali. La ricostruzione della scuola Nostro - Repaci rappresenta una speranza concreta di progresso, dando finalmente il via a un progetto che cambierà il volto della città e il destino dei giovani studenti.

Un nuovo capitolo si apre per l’edilizia scolastica di Villa San Giovanni. Dopo anni di attese, rallentamenti e ostacoli burocratici, prende finalmente il via il progetto di demolizione e ricostruzione dell’istituto di istruzione superiore Nostro - Repaci di via Marconi. Un’opera attesa e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Villa San Giovanni, al via la ricostruzione della scuola Nostro-Repaci: pubblicato il bando

