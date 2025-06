Villa Pamphilj Kaufmann ai pm | Sono innocente Non le ho uccise

In un momento di grande attesa, Villa Pamphilj diventa il palcoscenico di una vicenda che tiene con il fiato sospeso l’Italia. Il 46enne, ascoltato in videoconferenza dal carcere, proclama la propria innocenza e si avvale del diritto di non rispondere. Domani si deciderà se sarà estradato, scrivendo un nuovo capitolo di questa intricata storia giudiziaria. La decisione potrebbe cambiare tutto.

Il 46enne, sentito in videoconferenza dal carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei pm italiani. Domani la decisione sulla richiesta di estradizione.

Villa Pamphili, Kaufmann durante interrogatorio in Grecia: “Sono innocente, non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia” Vai su X

Il delitto di Villa Pamphilj: nell’e-mail della russa una possibile conferma delle violenze di Kaufmann. Trovata vicina al corpo una federa con cui potrebbe essere stata soffocata Vai su Facebook

