Villa Pamphilj Francis Kaufmann ai pm di Roma | Sono innocente

In un caso che sta scuotendo Roma, Francis Kaufmann, arrestato per l’omicidio della piccola Andromeda e sospettato anche della morte della madre, Anastasia Trofimova, si è presentato dinanzi ai pm con poche parole ma cariche di significato: "Sono innocente, prima di rispondere devo consultarmi con l’avvocato e parlare con il Consolato Americano". La sua versione emerge in un contesto di tensione e mistero nel cuore di Villa Pamphilj.

"Sono innocente, prima di rispondere devo però consultarmi con l'avvocato e parlare con il Consolato Americano". Sono queste le uniche parole di Francis Kaufmann - l'uomo arrestato per l'omicidio della piccola Andromeda e sospettato della morte della mamma della bimba, Anastasia Trofimova, trovate cadaveri a Villa Pamphilj polmone verde della Capitale -, davanti ai magistrati romani. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Villa Pamphilj, Francis Kaufmann ai pm di Roma: "Sono innocente"

In questa notizia si parla di: sono - villa - pamphilj - kaufmann

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia.

Omicidio a Roma, Kaufmann ha dormito a Villa #Pamphilj per 15 giorni Vai su X

Il delitto di Villa Pamphilj: nell’e-mail della russa una possibile conferma delle violenze di Kaufmann. Trovata vicina al corpo una federa con cui potrebbe essere stata soffocata Vai su Facebook

Villa Pamphilj, Francis Kaufmann ai pm di Roma: Sono innocente; Giallo di Villa Pamphili, Kaufmann ha dormito nel parco per 15 giorni; Villa Pamphili, le ultime ore di Anastasia e la lite di Kaufmann al bar. Il titolare: «Ha discusso con un clie.

Villa Pamphilj, Francis Kaufmann ai pm di Roma: "Sono innocente" - Dopo aver detto queste parole, l'uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda si è avvalso della facoltà nel corso di un collegamento video dal tribunale di Laris ... Si legge su tg24.sky.it

Kaufmann e i delitti di Villa Pamphili: «Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato». Così ha risposto ai pm italiani - «Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano». Lo riporta ilmessaggero.it