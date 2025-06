Villa PamphiliHaufmann non parla ai Pm

In un primo interrogatorio a distanza, Villa Pamphili si trasforma in un palcoscenico di tensione tra giustizia italiana e diritti umani. Kaufmann, accusato di un omicidio atroce, dichiara la propria innocenza e chiede di parlare con il suo avvocato e il consolato americano. La sua strategia legale si evolve: domani sarà un nuovo passo nel complesso procedimento che tiene sotto scacco l’opinione pubblica e le istituzioni.

13.35 "Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano".Così Kaufmann,accusato dell' omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a Villa Pamphili, si è limitato a rispondere ai Pm italiani nel primo interrogatorio in video dal tribunale di Larissa, in Grecia. Il 46enne si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito di un atto istruttorio richiesto dalla Procura di Roma. Domani è prevista l'udienza davanti alla Corte d'Appello greca sulla richiesta di estradizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

