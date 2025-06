Villa Pamphili la mamma di Anastasia trovata morta | Isolata e costretta a vivere come un fantasma

Una tragica vicenda scuote Villa Pamphili: la mamma di Anastasia Trofimova, trovata morta insieme alla figlia Andromeda, descrive un'esistenza isolata e oppressa. Rexal Ford avrebbe imposto restrizioni che le impedivano di mantenere rapporti umani, lasciandola vivere come un’ombra invisibile. Questa storia di segreti e isolamento solleva interrogativi sulla libertà e il benessere di chi si sente intrappolato. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

La mamma di Anastasia Trofimova trovata morta con sua figlia Andromeda a Villa Pamphili spiega che Rexal Ford non le permetteva di avere contatti con nessuno e che l'aveva costretta a chiudere ogni rapporto: "La faceva vivere come un fantasma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte a Villa Pamphili: Anastasia inviava foto da Roma alla mamma in Russia. Queste sono del 24 maggio. Dove si trovavano quando le hanno scattate?

Questa sera a "Chi l'ha visto?" Morte a Villa Pamphili, parla la mamma di Anastasia: "Aveva preso la laurea nei trasporti, poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest'uomo americano. Lui non le permetteva di comunicare, faceva vivere la bambina come un f

Villa Pamphili, la mamma di Anastasia trovata morta: Isolata e costretta a vivere come un fantasma; Villa Pamphili, Francis Kaufmann, accusato di duplice omicidio: «Sono innocente, non ho ucciso Andromeda e la sua mamma Anastasia; Anastasia Trofimova, la madre a Chi l'ha Visto?: «Mi disse che aveva partorito in casa, la seguì un'ostetrica.

