Villa Pamphili la decisione dei giudici greci e le parole di Kaufmann | Sono innocente

Al centro di un intricato giallo a Villa Pamphili, il caso di Francis Kaufmann si avvicina a una svolta decisiva: i giudici greci sono chiamati a decidere sull’estradizione dell’uomo, accusato di aver spezzato due vite innocenti. Le parole di Kaufmann, che ha scelto di non rispondere agli inquirenti italiani, e la recente decisione dei giudici greci, alimentano un clima di attesa e tensione. La verità potrebbe essere più vicina, ma il mistero resta fitto.

Giallo di Villa Pamphili, Francis Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm italiani. Si avvicina il giorno della decisione della Corte d'Appello greca. Gli aggiornamenti sul caso. Si avvicina il giorno della decisione dei giudici ellenici sull'estradizione di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della moglie Anastasia Trofimova e della figlia di quasi un anno, Andromeda. Alla vigilia del verdetto della Corte di Appello greca, il quarantaseienne è stato interrogato dai pubblici ministeri italiani nel corso di una videocall dal carcere di Larissa, in Grecia, dov'è detenuto.

