Villa Pamphili Kaufmann interrogato in Grecia | Sono innocente

Nel cuore di Villa Pamphili, la vicenda di Kaufmann, accusato di gravi reati in Italia, si complica tra interrogatori e decisioni giudiziarie. L'americano ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio in Grecia, mantenendo la sua innocenza. Domani si attende l'udienza decisiva per l'estradizione, un passo cruciale che potrebbe cambiare il corso della vicenda. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata storia.

L'americano accusato di duplice omicidio aggravato e di occultamento di cadavere della compagna e della figlia si è avvalso della facoltĂ di non rispondere nel corso dell'interrogatorio con i pm di Roma. Intanto, per domani è prevista l'udienza per esaminare la richiesta di estradizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente”

L'Fbi ha interrogato la madre di Francis Kaufmann, il 46 arrestato in Grecia per il duplice omicidio di Villa Pamphili: "Spesso gli mandavo dei soldi" Vai su Facebook

