Villa Pamphili Kaufmann durante interrogatorio in Grecia | Sono innocente non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia

In un’intervista esclusiva e delicata, Francis Kaufmann si dichiara innocente riguardo all’orribile vicenda che lo vede coinvolto. Durante l’interrogatorio in Grecia, ha ribadito di non aver ucciso Anastasia Trofimova e la loro figlia, esprimendo la sua forte volontà di dimostrare la propria innocenza. Domani, la Corte d’Appello greca di Larissa deciderà sul sua estradizione in Italia, lasciando un’ombra di speranza e attesa.

Domani il la Corte d’Appello greca di Larissa deciderà sull’estradizione in Italia di Francis Kaufmann Questa mattina in collegamento video tra Italia e Grecia, si è svolto l’interrogatorio di Francis Kaufmann, nel corso del quale, il 46enne cittadino americano ha parlato per la prima volta d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, Kaufmann durante interrogatorio in Grecia: “Sono innocente, non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia”

