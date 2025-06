Villa Pamphili Kaufman non risponde al pm | Sono innocente voglio parlare con il consolato americano

In un contesto di tensione e incertezza, la difesa di Francis Kaufman si fa sentire: l'uomo, collegato in videoconferenza con i pubblici ministeri italiani dal tribunale di Larissa, rifiuta di rispondere alle domande, proclamando la propria innocenza e chiedendo di consultare il suo avvocato e il consolato americano. Questa decisione apre uno scenario delicato che potrebbe avere ripercussioni sulla sua vicenda giudiziaria. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa complicata vicenda.

La madre di Anastasia Trofimova: “Kaufman non la faceva parlare né con la famiglia né con le amiche” - Un dramma avvolge Villa Pamphili, dove la madre di Anastasia Trofimova Kaufman, trovata senza vita insieme alla nonna di Andromeda, scuote l’opinione pubblica.

Villa Pamphili, Kaufman non risponde al pm: Sono innocente, voglio parlare con il consolato americano; Kaufmann e i delitti di Villa Pamphili: «Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato». Così ha ri; Villa Pamphili, la tela di bugie di Kaufmann: Il film che si diceva pronto girare intitolato Food Fight.

