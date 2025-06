Villa Pamphili Kaufman dalla Grecia nega tutto | Sono innocente non ho ucciso Anastasia e Andromeda

Nel cuore di un caso che scuote l’Italia e la Grecia, Francis Charles Kaufman, arrestato in Grecia, si dichiara innocente delle tragiche accuse di aver ucciso Anastasia Trofimova e la sua piccola Andromeda a Villa Pamphili. Mentre attende di parlare con il suo avvocato e il consolato americano, il mistero si infittisce, lasciando tutti col fiato sospeso: cosa c’è realmente dietro questa terribile vicenda?

Interrogato in Grecia dove è stato arrestato, Francis Charles Kaufman, lo statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di un anno Andromeda, entrambe ritrovate morte a Villa Pamphili, nega tutto. L’uomo, infatti, si è dichiarato “innocente” e ha chiesto di poter parlare con “il mio avvocato e con il consolato americano”. Il 46enne si è avvalso della facoltà di non rispondere durante una videochiamata con i pm italiani, sottolinenando, però, di non aver ucciso la compagna Anastasia e la figlia Andromeda. Domani, intanto, è in programma l’udienza davanti alla Corte d’Appello greca che dovrà esaminare la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Villa Pamphili, Kaufman dalla Grecia nega tutto: “Sono innocente, non ho ucciso Anastasia e Andromeda”

In questa notizia si parla di: ucciso - anastasia - andromeda - villa

Villa Pamphili, Kaufmann indagato per duplice omicidio: avrebbe ucciso anche Anastasia Trofimova - Il mistero che avvolge Villa Pamphili si infittisce: la figura di Kaufmann, già indagato per la tragica morte della figlia Andromeda, è ora sotto i riflettori anche per la morte di Anastasia Trofimova, giovane russa di 28 anni.

Il giallo di #VillaPamphili. Kaufmann, sospettato di aver ucciso la moglie Anastasia e la figlia Andromeda, resterà in carcere ad Atene fino a quando i... Vai su Facebook

Translate postIl giallo di #VillaPamphili. Kaufmann, sospettato di aver ucciso la moglie Anastasia e la figlia Andromeda, resterà in carcere ad Atene fino a quando i giudici greci non si pronunceranno sulla sua estradizione. Al #GR1 il procuratore aggiunto Gius Vai su X

Villa Pamphili, Kaufman interrogato in Grecia: Sono innocente, non ho ucciso Anastasia e Andromeda; Francis Kaufmann nega tutto: «Non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia». Le prime parole dopo l'arres; Madre e figlia uccise a villa Pamphili: si cerca l'alloggio romano dove hanno vissuto prima di morire.

Francis Kaufmann nega tutto: «Non ho ucciso Anastasia Trofimova e nostra figlia». Le prime parole dopo l'arresto in Grecia - L'uomo accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda a Villa Pamphili e arrestato in Grecia ... msn.com scrive

Villa Pamphili, Kaufman interrogato in Grecia: "Sono innocente, non ho ucciso Anastasia e Andromeda" - L’americano accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia si è avvalso della facoltà di non rispondere affermando però di non aver commesso i ... Come scrive roma.repubblica.it