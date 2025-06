Villa Pamphili il nome di Rexal Ford scompare dai siti cinematografici | faceva finta di essere un regista

In un mondo digitale sempre più ingannatore, emergono casi sorprendenti di finzione e falsificazione. Villa Pamphili e il nome di Rexal Ford scompaiono dai siti cinematografici, lasciando spazio a dubbi e misteri. Francis Kaufman, alias il falso regista, aveva creato un’identità credibile che ora si sgretola. La linea tra realtà e finzione si fa sottile: scopriamo insieme come queste storie ci invitano a riflettere sulla nostra fiducia nel mondo virtuale. Continua a leggere.

Stanno scomparendo da siti come Imdb i finti accrediti di Francis Kaufman in film e serie televisive: l'uomo, che si spacciava per il produttore Rexal Ford, era riuscito a crearsi un'identità convincente e credibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Dodici progetti, 13 finanziamenti pubblici ottenuti, un solo film realizzato. L’amico produttore di Rexal Ford, l’uomo di Villa Pamphili, avrebbe ricevuto più di 4 milioni di euro di fondi pubblici dall’Italia. Vai su Facebook

Cadaveri a Villa Pamphili, Rexal Ford e la donna trovata morta si erano sposati a Malta: cosa sappiamo - Rexal Ford e la donna trovata morta a Villa Pamphili potrebbero essersi sposati a Malta: gli investigatori verso l'identità delle vittime ... Scrive virgilio.it