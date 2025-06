Villa Pamphili Francis Kaufmann parla per la prima volta | La verità su Anastasia e la bambina

Villa Pamphili, un angolo di tranquillità nel cuore di Roma, si trasforma in scena di un dramma sconvolgente: il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della sua bambina. Dopo giorni di silenzio, Francis Kaufmann, sospetto principale, rompe il suo isolamento e parla per la prima volta, portando alla luce dettagli sconvolgenti che potrebbero cambiare le sorti delle indagini. La verità sta emergendo tra i viali ombrosi del parco, e il mistero si infittisce...

Un duplice omicidio tra i viali ombrosi di Villa Pamphili ha scosso Roma e ora l’indagine si concentra su un unico sospettato. Francis Kaufmann, cittadino statunitense di 46 anni, è stato arrestato nei giorni scorsi in Grecia ed è considerato il principale indiziato per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I due corpi sono stati trovati nel parco che si estende tra i quartieri Aurelio e Monteverde, dove secondo gli inquirenti si è consumata l’orribile tragedia. La madre, una ragazza russa di 28 anni, e la figlia sono state uccise tra il 3 e il 4 giugno, data indicata anche dall’ultimo segnale registrato dal telefono dell’uomo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - francis - kaufmann

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Per circa due settimane, Anastasia Trofimova, 28 anni, la figlia Andromeda, di appena otto mesi, e Charles Francis Kaufmann, 46 anni, hanno vissuto all’interno di Villa Pamphili, tra la vegetazione e i sentieri meno battuti. Dormivano in tenda, senza dimora fis Vai su Facebook

Francis Kaufmann, Anastasia e Andromeda hanno dormito a Villa Pamphili per 15 giorni https://ift.tt/L0Rpjy8 Vai su X

Francis Kaufmann, la mamma del killer di Villa Pamphili: «Usciva con attrici e modelle, Stella non era il suo; Francis Kaufmann interrogato per 30 minuti dai pm di Roma: «Sono innocente». Il silenzio sugli omicidi a villa Pamphili in attesa dell'estradizione; Chi l'ha visto?, nuove testimonanze sul caso Villa Pamphili: il racconto della madre di Anastasia Trofimova e.

L’orrorre di Villa Pamphili, Kaufmann interrogato in Grecia: “Sono innocente” - Il 46enne americano si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati greci e italiani. Come scrive quotidiano.net

Kaufmann e i delitti di Villa Pamphili: «Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato». Così ha risposto ai pm italiani - «Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano». Si legge su msn.com