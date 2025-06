Villa Pamphili Francis Kaufmann nega ai pm di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia | Sono innocente

In un clima di grande tensione, Francis Kaufmann respinge con fermezza ogni accusa, dichiarandosi innocente riguardo alla tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della sua piccola figlia Andromeda, avvenuta a Villa Pamphili. La sua versione dei fatti si contrappone alle accuse dei pm, alimentando il mistero su una delle vicende più inquietanti degli ultimi tempi. Ora, il dibattimento prosegue, mentre l’attenzione si concentra sulla verità da scoprire.

Francis Kaufmann si dichiara innocente in merito alle accuse di omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann nega ai pm di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia: "Sono innocente"

