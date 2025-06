Villa Pamphili Francis Kaufmann accusato di duplice omicidio | Sono innocente non ho ucciso Andromeda e la sua mamma Anastasia

Nel cuore di Villa Pamphili, si infiamma il caso di Francis Kaufmann, accusato di un drammatico duplice omicidio. L'uomo, 46 anni, americano, proclama la propria innocenza e si riserva il diritto di non rispondere, desideroso di consultarsi con il proprio avvocato e il consolato. La vicenda scuote l’opinione pubblica: cosa nasconde questa intricata vicenda? La verità emergerà solo con il corso della giustizia.

Il 46enne americano si è avvalso della facoltà di non rispondere: «Voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano».

Per circa due settimane, Anastasia Trofimova, 28 anni, la figlia Andromeda, di appena otto mesi, e Charles Francis Kaufmann, 46 anni, hanno vissuto all'interno di Villa Pamphili, tra la vegetazione e i sentieri meno battuti. Dormivano in tenda, senza dimora fis

