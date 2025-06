Villa d’Este Style – Vintage Yachting tutto il programma dell' edizione 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo della nautica classica e del lusso senza tempo. Villa d’Este Style – Vintage Yachting 2025 ti aspetta sabato 13 settembre, in una cornice mozzafiato dove l’eleganza degli scafi storici si fonde con l’eccellenza dell’ospitalità. Un evento imperdibile che celebra il fascino intramontabile del vintage e la passione per il mare. Non mancare a questa straordinaria manifestazione, il vero cuore della nautica d’epoca.

Il fascino della nautica classica e l’eccellenza dell’ospitalità si incontrano ancora una volta nella splendida cornice di Villa d’Este per l’edizione 2025 di “Villa d’Este Style – Vintage Yachting”, in programma sabato 13 settembre. L’evento celebra l’eleganza intramontabile degli scafi a motore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: este - villa - style - vintage

Lago di Como: tutte le limitazioni al traffico per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este - Per permettere lo svolgimento del Concorso d'Eleganza Villa d’Este, il Comune di Cernobbio ha disposto restrizioni al traffico sul Lago di Como dal 24 al 25 maggio.

VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 ORE 18:00 LAZIO: Roma "Dal verde di Trieste-Salario al fantastico di Quartiere Coppede" L'associazione Italia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta del Liberty a Roma nel quartiere Trieste-Salario La guida Vai su Facebook

Motori sull’acqua - Villa d’Este Style Vintage Yachting 2025; Villa d’Este Style – Vintage Yachting, la sesta edizione dell’evento nautico in programma il 13 settembre; Villa d'Este Style: Vintage Yachting, una magnifica storia del lago di Como.

Villa d’Este Style Vintage Yachting 2025 - La sesta edizione dell’evento che raduna gli scafi d’epoca più belli si terrà al Grand Hotel Villa d’Este il 13 settembre ... Secondo quattroruote.it

Villa d'Este Style Vintage Yachting: le bellezze del Lago di Como - Si è tenuta domenica 14 maggio un’indimenticabile edizione di Villa d’Este Style Vintage Yachting, che ha radunato barche classiche dal fascino senza tempo come l’iconico modello Riva Super Ariston ... Lo riporta pressmare.it