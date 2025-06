Villa dei Misteri a Pompei riemerge l’ingresso principale

Pompei continua a sorprenderci con nuove scoperte che svelano i suoi segreti più nascosti. Recenti scavi nella Villa dei Misteri hanno riportato alla luce l’antico ingresso monumentale, un tratto della via Superior, parti del quartiere servile e strutture sorprendenti rimaste sepolte per quasi un secolo. Un affascinante puzzle archeologico che arricchisce la conoscenza di questo straordinario sito. Alla scoperta di un passato che non smette mai di affascinare.

Pompei continua a svelare segreti. Dai nuovi scavi nella celebre Villa dei Misteri stanno riemergendo l'antico ingresso monumentale, un tratto della via Superior e parti del quartiere servile: ambienti superiori intatti, strutture di contenimento, una cisterna voltata. Un puzzle che, dopo quasi un secolo, si arricchisce di tasselli rimasti a lungo sepolti

