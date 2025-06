Vigilare sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche sarà una priorità a Piacenza

Vigilare sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche rappresenta una priorità essenziale per garantire trasparenza e legalità nel territorio. A Piacenza, questa missione si rafforza in occasione delle celebrazioni del 251° anniversario della Guardia di Finanza, che con orgoglio testimonia il suo impegno quotidiano. Come sottolineato dal colonnello Amadori, la stretta collaborazione con l’autorità giudiziaria è fondamentale per mantenere alta la guardia contro ogni forma di illegalità, proteggendo così il patrimonio collettivo.

La Guardia di Finanza festeggia il 251° dalla sua fondazione. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, il colonnello Massimo Amadori, nel suo discorso ha sottolineato che «La collaborazione con l’autorità giudiziaria rappresenta per il nostro Corpo un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

