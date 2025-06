Vietato fare il bagno su una spiaggia di Agropoli Arpac | Il mare è inquinato

Se sei in vacanza ad Agropoli, la tua sicurezza viene prima di tutto. L'Arpac ha infatti rilevato un inquinamento nel mare di fronte alla spiaggia tra via San Marco e il molo del porto, vietando il bagno per tutelare la salute di tutti. Oggi sono stati effettuati nuovi controlli: scopri cosa ne pensa l’autorità e come proteggerti durante le tue giornate al mare. Continua a leggere.

Vietato fare il bagno ad Agropoli da via San Marco angolo via Montessori fino alla radice del molo sottoflutto del porto. Oggi nuovi controlli Arpac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vietato fare il bagno sulla spiaggia di Pietrarsa, l’Arpac: “Il mare è inquinato” - Il mare di Pietrarsa è stato dichiarato inquinato dall'Arpac, rendendo la balneazione pericolosa. Di conseguenza, il Comune di Napoli ha adottato misure temporanee per vietare il bagno in questa zona, tutelando la salute dei cittadini.

