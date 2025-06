Viene colto da un attacco epilettico mentre è in spiaggia interviene il gommone della Guardia Costiera

SIROLO – Nella mattinata di oggi è stata inoltrata una richiesta di soccorsi al servizio 118 per la presenza di una persona colta da attacco epilettico mentre si trovava sulla spiaggia Gigli, nel comune di Sirolo. Vista l’impossibilitĂ per l’ambulanza di intervenire via terra, è stata richiesta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Sirolo, attacco epilettico in spiaggia: 22enne soccorsa con la moto d’acqua a San Michele Vai su X

