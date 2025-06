VIDEO | Viaggio nel tempo ma a tavola | il Medioevo del 1300 arriva a Castelfranco Emilia

Preparatevi a un viaggio nel tempo senza precedenti: questa sera alle 19:00, nel cuore di Castelfranco Emilia, apre le porte l’Osteria medievale “Duca Passerino”. Un luogo magico che trasporta i visitatori nel Trecento, regalando un’esperienza autentica tra sapori e atmosfere del Medioevo. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio storico locale e vivere un’avventura indimenticabile—non mancate!

Questa sera alle 19:00, nel centro di Castelfranco Emilia, sarà inaugurata l’Osteria medievale “Duca Passerino”, una struttura che si propone di offrire un’esperienza storica ambientata nel Trecento. L'iniziativa, parte di un progetto culturale legato alla valorizzazione del patrimonio storico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: emilia - castelfranco - viaggio - tempo

Anziana scomparsa a Castelfranco Emilia, scattano le ricerche - Castelfranco Emilia: è in corso una ricerca per trovare Regina Cecchelero, 80 anni scomparsa ieri sera da via Ponchielli.

Prosegue l'assistenza sanitaria al Giugno Ravarinese. . . . #croceblucastelfranco #giugnoravarinese #ravarino #giugnoravarinese2025 Vai su Facebook

Prigionieri del traffico: ecco quanto tempo si perde in coda in provincia di Modena; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; “Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena”. Pubblicate le date per le visite da aprile a giugno.

VIDEO | Viaggio nel tempo, ma a tavola: il Medioevo del 1300 arriva a Castelfranco Emilia - Questa sera alle 19:00, nel centro di Castelfranco Emilia, sarà inaugurata l’Osteria medievale “Duca Passerino”, una struttura che si propone di offrire un’esperienza storica ambientata nel Trecento. Da modenatoday.it

Meteo Castelfranco Emilia - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni - A Castelfranco Emilia oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ... ilmeteo.it scrive