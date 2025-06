VIDEO | L' economia siciliana cresce più della media nazionale | Registrato anche un incremento dell’occupazione

L’economia siciliana si conferma protagonista, crescendo del 1,3% nel 2024 e superando la media nazionale del 0,9%. Un risultato che si traduce anche in un incremento dell’8,2% dell’occupazione, segno di una regione in forte ripresa. Questi dati, provenienti dall’indicatore trimestrale dell’economia regionale, testimoniano un percorso di sviluppo sostenuto, anche se in rallentamento rispetto al passato, aprendo nuove prospettive per il futuro della Sicilia.

Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (Iter) nel 2024 l’attività economica in Sicilia è cresciuta dell’1,3 per cento, una dinamica superiore a quella della macroarea e dell’Italia, ma meno intensa dell’anno precedente. I dati sono stati presentati nella sede della Banca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

