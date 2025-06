VIDEO Le musiche più iconiche del cinema prendono vita con l’OFB e Celeste Dalla Porta

Preparatevi a un viaggio emozionale tra le note più iconiche del cinema, rivissute dal vivo in un’atmosfera magica. La nona edizione del BCT di Benevento ha preso vita nel suggestivo Teatro Romano, un luogo che incanta di notte. Un evento unico che ha saputo fondere il fascino delle immagini con la potenza evocativa della musica, lasciando il pubblico senza fiato. E così, tra luci e suoni, si è aperto un nuovo capitolo di questa straordinaria rassegna.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata che ha saputo fondere l'incanto del cinema con la potenza evocativa della musica, specie se eseguita dal vivo. Tra le mura senza tempo del Teatro Romano (" Un luogo magico, bellissimo, soprattutto di notte " così lo ha definito una affascinata Dalla Porta ), ieri sera si è alzato il sipario sulla nona edizione del BCT, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, con uno spettacolo che ha unito musica ed immagini ben presenti nella nostra memoria per un viaggio tra le colonne sonore più amate della storia del cinema: ' The Music of Legends '. Un concerto-spettacolo dedicato ai colossi della musica per il grande schermo, John Williams, Alan Silvestri e Hans Zimmer, tenuto da una Orchestra Filarmonica di Benevento che non delude mai, diretta con eleganza e precisione dal Maestro Marco Attura.

