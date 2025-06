Vicofaro sgombero imminente Pronti i ricollocamenti Biancalani | Presidio

A Vicofaro si respira un clima di tensione crescente: l’imminente sgombero della struttura parrocchiale di don Biancalani ha scatenato proteste e preoccupazioni tra la comunità. Con divieti di sosta e presidi sul territorio, il rischio di una crisi sociale si fa sempre più concreto. La città si prepara a un possibile sconvolgimento: quali saranno le prossime mosse delle autorità e come reagirà la popolazione?

Pistoia, 25 giugno 2025 – A Vicofaro i segnali sono ormai inequivocabili. Dalla giornata di oggi, in via Santa Maria Maggiore, nei pressi della parrocchia di don Massimo Biancalani, scatteranno divieti di sosta per “motivi di ordine pubblico”. È presumibile che tali cartelli siano conseguenza dell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, che impone lo sgombero della struttura parrocchiale da tempo occupata da decine e decine di migranti, accolte dal sacerdote negli spazi dell’ex oratorio, per “gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali”. La stretta sulla viabilità, che riguarderà in particolare il tratto antistante alla chiesa, è il primo passo operativo verso l’esecuzione dell’ordinanza, che prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza e abitabilità dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vicofaro, sgombero imminente. Pronti i ricollocamenti, Biancalani: “Presidio”

