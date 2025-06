Vicofaro don Biancalani invita al presidio contro lo ‘sgombero’ La Diocesi lo sconfessa

Il caso di Vicofaro diventa simbolo di un acceso confronto tra fede e amministrazione. Don Biancalani invita alla mobilitazione contro lo sgombero, mentre la Diocesi di Pistoia si dissocia dall’appello, evidenziando tensioni che scuotono il cuore della comunità. Una sfida che mette in discussione valori fondamentali come solidarietà e umanità, spingendo tutti a riflettere sulle vere priorità sociali e morali del nostro tempo.

PISTOIA – È scontro fra don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro, e la Diocesi di Pistoia. “A partire dal 25 giugno – scrive don Biancalani – è previsto l’inizio dello sgombero della parrocchia di Vicofaro, un atto grave che colpisce una realtà unica in Italia per la sua dedizione al soccorso, alla gratuità e all’accoglienza di chi è stato abbandonato dalle istituzioni: giovani migranti, scartati da un sistema di accoglienza disumano, trovano qui un rifugio, un’opportunità, una comunità. Invitiamo tutti e tutte a un presidio pubblico in difesa di Vicofaro, della dignità delle persone accolte, e del diritto di costruire un futuro migliore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it