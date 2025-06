Vicenza storica bottega chiude per paura La commerciante vittima di minacce ma l’uomo non si può espellere

una sfida quotidiana, minacciata da insicurezze e insulti. La vicenda di Margherita Parolin è un doloroso esempio di come il coraggio e la passione possano essere messi alla prova da situazioni impossibili. La sua storia ci ricorda che dietro ogni negozio c'è una persona, spesso vittima di violenza e minacce. È urgente intervenire per garantire sicurezza e tutela a chi sceglie di investire e vivere nel cuore della nostra città.

Quando Margherita Parolin quasi 34 anni fa ha aperto la Maison di prodotti per la casa, il suo regno profumato di lino e cera d'api, in corso Fogazzaro, pieno centro di Vicenza, non immaginava che un giorno avrebbe dovuto abbassare la saracinesca «per paura». Parole che ha letteralmente stampato su un cartello affisso al suo negozio: «Chiuso per paura». E subito sotto: «Non per ferie. Non per scelta. Ma perché lavorare così è diventato impossibile». Dietro, in penombra, i vecchi scaffali in legno con esposti gli asciugamani con le frange e la porcellana decorata custodiscono l'eleganza silenziosa di un tempo che non c'è più.

