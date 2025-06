Vicenza chiude il negozio per paura | Il mio aggressore denunciato e rilasciato Mi sento abbandonata

Vicenza si ferma davanti a un episodio di violenza devastante che ha segnato profondamente la vita di Margherita Parolin, negoziante e pronipote del cardinale Pietro. La sua testimonianza rivela il coraggio di chi ha affrontato un momento di paura estrema, mettendo in discussione la giustizia e il supporto ricevuto. In un contesto di incertezza e abbandono, la sua esperienza ci invita a riflettere sulla fragilità e sulla forza umana.

“Se quel giorno non avessi avuto la prontezza di riflessi di gettarmi nel negozio e di chiudere la porta a chiave, quell’uomo mi avrebbe ammazzata. Perché gli era ‘partito l’embolo’ come diciamo noi e non si controllava. È stato di una violenza inaudita”. Margherita Parolin, cinquantenne negoziante di Vicenza, pronipote del cardinale Pietro, segretario di Stato in Vaticano, mantiene la calma, nonostante l’incubo in cui è finita da alcune settimane e l’assalto mediatico subito dopo che ha chiuso il negozio per paura. Nel centralissimo Corso Fogazzaro ha attaccato un cartello: “Chiuso per paura. Non per ferie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vicenza, chiude il negozio per paura: “Il mio aggressore denunciato e rilasciato. Mi sento abbandonata”

