Vicenda giudiziaria Occhiuto interviene in Consiglio regionale | Auspico la verità al più presto

In un momento di grande tensione, il presidente della Regione Calabria interviene nel consiglio regionale riguardo alla vicenda giudiziaria Occhiuto, evidenziando l'importanza di fare chiarezza al più presto. La volontà di collaborare con la Procura, che ha scelto di ascoltarlo, rafforza l’auspicio di una verità che possa emergere rapidamente. La trasparenza e l’impegno sono fondamentali per ristabilire fiducia e giustizia in questa delicata situazione.

"La circostanza che anche gli uffici di Procura abbiano scelto di sentirmi - e potevano non farlo - mi fa pensare che c'è anche da parte della Procura la volontà di accertare la verità nel più breve tempo possibile". Lo ha detto, come riporta l'Agi, il presidente della Regione Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

