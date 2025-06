Vibo Valentia Un libro al mese emoziona Palazzo Marzano | la poesia come balsamo dell’anima

Vibo Valentia si è accesa di emozioni grazie a "Un libro al mese: Visti da vicino", un ciclo culturale che celebra la poesia come balsamo dell’anima. L’ultimo appuntamento, intitolato “Segni nel tempo”, ha coinvolto il pubblico in un viaggio tra parole e sentimenti, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Angela Messina ha definito questa esperienza come un vero e proprio “balsamo psicologico”, dimostrando come la poesia possa trasformare e arricchire l’anima. A guidare il pubblico in questo...

Un incontro che ha lasciato il segno, nel vero senso della parola. È quanto accaduto a Palazzo Marzano a Vibo Valentia durante il penultimo appuntamento del ciclo culturale “Un libro al mese: Visti da vicino”, con l’incontro dal titolo “Segni nel tempo”. Un’esperienza che, nelle parole di Angela Messina, è stata “un balsamo psicologico”. Protagonista della serata, la poesia nella sua forma più pura e coinvolgente. A guidare il pubblico in questo viaggio emotivo, alcune delle liriche più evocative del poeta e scrittore Vladimiro Forlese, capaci di generare un vero e proprio scambio emotivo con chi ascoltava. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. “Un libro al mese” emoziona Palazzo Marzano: la poesia come balsamo dell’anima

In questa notizia si parla di: vibo - valentia - libro - mese

Presentato a Vibo Valentia il libro “Solo la mafia può distruggere sé stessa” di Giuseppe Pasquino - A Vibo Valentia è stato presentato il libro "Solo la mafia può distruggere sé stessa" di Giuseppe Pasquino, anche alla Libreria Cuori d’inchiostro.

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto Luigi Mancuso dall’accusa di violazione della sorveglianza... #Assoluzione #sorveglianzaspeciale #’NDRANGHETA Vai su Facebook

Vibo Valentia celebra il Maggio dei libri con un mese di eventi tra letteratura, cinema e divulgazione ·; A Palazzo Marzano l’anteprima del nuovo libro di Gilberto Floriani: “L’arte di essere (im)perfetti”; Il Maggio dei Libri a Vibo? Somiglia a una festa dell'Unità 2.0: un'illusione patinata della cultura radical chic.

Vibo Valentia. In anteprima a Palazzo Marzano “L’arte di essere (im) perfetti” di Gilberto Floriani - La sezione “La Pagina in più” della rassegna “Un libro al mese: Visti da vicino”, organizzata come ogni anno dall’associazione L’Isola che non c’è A. Riporta laprimapagina.it

Vibo Valentia. A Palazzo Marzano la presentazione del libro “Gli eroi dello Zillastro” di Cosimo Sframeli - Aspromonte 8 settembre 1943”, nell’ambito della sezione “La Pagina in più” della rassegna letteraria Un libro al mese: Visti da vicino. Si legge su laprimapagina.it