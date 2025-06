Vibo Valentia Un defibrillatore per il parco urbano | l’Associazione Moderata Durant rafforza la sicurezza del quartiere

Vibo Valentia si anima di solidarietà e prevenzione con l’installazione di un defibrillatore nel parco urbano, grazie all’Associazione Moderata Durant. Questa iniziativa rafforza la sicurezza del quartiere, mettendo a disposizione uno strumento fondamentale per salvare vite in situazioni di emergenza. Domani sera alle 19.30, presso la sede dell’associazione, si terrà la cerimonia di consegna: un gesto concreto per tutelare la salute della comunità e promuovere una cultura della prevenzione.

Domani sera, alle ore 19.30, a Vibo Valentia presso la sede dell'Associazione Moderata Durant, si terrà la cerimonia di consegna di un defibrillatore destinato al parco urbano del quartiere. L'iniziativa, promossa dall'associazione stessa, rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e la tutela della salute pubblica. Il dispositivo salvavita sarà custodito proprio nella sede dell'Associazione, a disposizione della comunità in caso di emergenza. "Un gesto concreto per il bene di tutti" – commenta il rappresentante dell'Associazione Gianluca Vasapollo – "Siamo sempre in prima linea per rendere il nostro quartiere più sicuro e attento ai bisogni dei cittadini".

