Vibo Valentia Un defibrillatore per il parco urbano donato dal Leo Club | a custodirlo l’Associazione Moderata Durant

Domani sera, alle ore 19.30, la sede dell'Associazione Moderata Durant ospiterà una manifestazione di particolare rilievo per la sicurezza della comunità: la cerimonia di consegna di un defibrillatore destinato al parco urbano locale. Il dispositivo salvavita, donato dal Leo Club, sarà affidato all'amministrazione comunale e custodito presso la sede dell'associazione, pronta a renderlo disponibile in caso di emergenza. «Si tratta di un passo importante – spiegano i promotori – per rendere il nostro quartiere un luogo più sicuro per tutti. Come Associazione Moderata Durant, siamo sempre in prima linea per il bene della collettività».