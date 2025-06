Viale Ungheria nei prossimi giorni alberi da abbattere

Viale Ungheria si prepara a un cambiamento importante: prossimamente, alcuni alberi verranno abbattuti. Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, esprime il dispiacere per questa decisione, riconoscendo il valore storico di quegli alberi che hanno segnato il paesaggio per tanti anni. Un intervento difficile ma necessario per garantire la sicurezza e il benessere della comunità . La sfida ora è conciliare tutela e progresso, trovando soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

"Ci rammarica dover procedere con l'abbattimento di alberi che hanno accompagnato la vita di questa strada per tanti anni". Le parole sono di Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, a proposito della rimozione di alcuni esemplari di pioppo cipressino dal filare stradale di viale Ungheria.

Viale Ungheria, alberi da abbattere: rischiano il cedimento - L’abbattimento di alberi secolari in viale Ungheria suscita sentimenti contrastanti: da un lato, la necessità di garantire sicurezza alla comunità , dall’altro, il rammarico per la perdita di un patrimonio verde che ha accompagnato generazioni.

