Viale Ungheria nei prossimi giorni alberi da abbattere

Viale Ungheria si prepara a un intervento delicato: alcuni storici alberi di pioppo cipressino saranno abbattuti nei prossimi giorni. Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, esprime rammarico per questa difficile scelta, sottolineando il valore storico e ambientale di questi esemplari che hanno accompagnato la vita della strada per anni. Un passo necessario per garantire sicurezza e futuro alla zona, anche se il ricordo rimarrĂ vivo nel cuore di tutti.

"Ci rammarica dover procedere con l’abbattimento di alberi che hanno accompagnato la vita di questa strada per tanti anni". Le parole sono di Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, a proposito della rimozione di alcuni esemplari di pioppo cipressino dal filare stradale di viale Ungheria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: viale - ungheria - alberi - prossimi

Viale Ungheria, alberi da abbattere: rischiano il cedimento - L’abbattimento di alberi secolari in viale Ungheria suscita sentimenti contrastanti: da un lato, la necessità di garantire sicurezza alla comunità , dall’altro, il rammarico per la perdita di un patrimonio verde che ha accompagnato generazioni.

Piano potature, lavori a via Bradano. Fabiano: “Gli alberi morti saranno abbattuti e sostituiti”.

Viale Ungheria, nei prossimi giorni alberi da abbattere - Il taglio, che avrà inizio domani, terminerà al massimo venerdì: si è reso necessario per evitare il cedimento strutturale e che il patogeno che li ha contagiati si sparga. udinetoday.it scrive

Viale Battisti senza alberi: rimosso anche l'ultimo pino. Il capocantiere: «Ora 7 mesi di lavori» - Il Gazzettino - Il capocantiere: «Ora 7 mesi di lavori» Cambia il volto dello storico viale: adesso i lavori per il rifacimento del manto stradale e ... Scrive ilgazzettino.it