Viale Ungheria alberi da abbattere | rischiano il cedimento

L’abbattimento di alberi secolari in viale Ungheria suscita sentimenti contrastanti: da un lato, la necessità di garantire sicurezza alla comunità, dall’altro, il rammarico per la perdita di un patrimonio verde che ha accompagnato generazioni. Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, esprime il suo dispiacere, sottolineando come questa decisione sia stata inevitabile per prevenire rischi di cedimento. La tutela del paesaggio e della sicurezza devono, a volte, andare di pari passo.

"Ci rammarica dover procedere con l’abbattimento di alberi che hanno accompagnato la vita di questa strada per tanti anni". Le parole sono di Ivano Marchiol, assessore al Verde pubblico, a proposito della rimozione di alcuni esemplari di pioppo cipressino dal filare stradale di viale Ungheria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

