Viale Piave schianto tra moto e bus Ricoverato un 25enne | è gravissimo

Un violento impatto ha sconvolto Viale Piave ieri pomeriggio, quando un giovane motociclista di 25 anni proveniente da Piazza Tricolore si è scontrato con un autobus Seta. L’incidente, avvenuto poco prima delle 18.20 all’incrocio con via Eritrea, ha causato gravi ferite al ragazzo, ora ricoverato in condizioni gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico evento.

Grave incidente stradale ieri in viale Piave, all’incrocio con via Eritrea, dove un giovane motociclista si è scontrato violentemente contro la fiancata di un autobus di linea Seta poco prima delle 18.20. Il ragazzo, 25 anni di origini straniere, era in sella a una Kawasaki 750 e a quanto risulta proveniva da piazza Tricolore quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è trovato sulla traiettoria del mezzo pubblico. L’impatto è stato estremamente violento. Il venticinquenne ha riportato traumi gravissimi ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo d’urgenza all’arcispedale Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale Piave, schianto tra moto e bus. Ricoverato un 25enne: è gravissimo

