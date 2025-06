Viale Campania nel degrado

Viale Campania, una volta simbolo di vitalità e cura, oggi si presenta in uno stato di degrado che preoccupa residenti e visitatori. Le immagini parlano chiaro: aiuole invase da erbacce, sacchetti di plastica e rifiuti fanno da sfondo a una strada abbandonata. È tempo di agire per ridare dignità e splendore a questo quartiere, perché il cambiamento inizia dalle piccole azioni quotidiane.

Ecco le immagini di solo qualche aiuola di viale Campania. Come si evince sono invase dalla erbacce e dall'immondizia e dalle erbacce, che si moltiplica di sacchetti di plastica a seguito del mercatino che si svolge il mercoledì. La strada, così come tutto il quartiere, è in completo abbandono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

