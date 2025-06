Viaggio verso le amministrative Si sgranchiscono i confronti E il civismo piace un po’ a tutti

Mentre le amministrative del 2026 si avvicinano, a Viareggio si respira un’aria di rinnovato civismo e confronto. Le prime "chiacchierate" tra politici, anche quelle davanti a un caffè al bar, segnalano un trend positivo: la volontà di dialogare e costruire un futuro condiviso. È il segnale che, pian piano, la politica locale sta risvegliando il suo spirito di collaborazione, pronti a sognare una città più unita e protagonista.

Guardando col binocolo alle amministrative del 2026, la politica viareggina comincia a “sgranchire“ il confronto. Per il momento sono solo timide "chiacchierate", in attesa che si assestino gli equilibri regionali. Ma in questa fase, anche un caffè al bar diventa materiale per fanta-politica. E di caffè, anche recentemente, ne avrebbero condiviso più d’uno l’assessore al turismo Alessandro Meciani e l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi. E non solo per una questione geografica, hanno entrambi le attività a pochi passi l’una dall’altra in Passeggiata. Secondo quanto trapela, in vista delle comunali Fratelli d’Italia vorrebbe infatti uscire dalla logica delle tessere e cercare una sponda civica, e proprio in quest’ottica nasce il confronto con Meciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio verso le amministrative. Si "sgranchiscono" i confronti. E il civismo piace un po’ a tutti

