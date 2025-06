Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 20 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sul traffico nella regione Lazio. Oggi, 25 giugno 2025, alle ore 20:25, si registrano code e rallentamenti lungo il raccordo anulare e altre arterie principali di Roma, a causa di un incidente e traffico intenso. Rimanete con noi per le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio la viabilità serale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora tra il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa delle code tra Cassia Veientana e Trionfale è più avanti segnaliamo code a tratti per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Appia in interna Si procede a rilento tra Cassia Veientana e Flaminia è tra Nomentana e Tiburtina andiamo sulla Roma Fiumicino coda all'altezza del raccordo anulare e più avanti tra via della Magliana & via del Cappellaccio tutto verso Roma centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Pomezia ora la circolazione scorrevole in direzione lati per chi è in viaggio verso Ostia sulla Cristoforo Colombo traffico intenso tra Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo anulare e Vitinia su via dell' aeroporto Fiumicino code tra via Portuense via Trincea delle Frasche infine il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral s.