Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 19 | 40

Ben ritrovati con l'aggiornamento sulla viabilità del Lazio. Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 19:40, Astral Infomobilità segnala che sulla A24 sono stati risolti due incidenti in direzione centro, ma permangono code tra Togliatti e Fiorentini e tra Portonaccio e il bivio per la Tangenziale Est. Rallentamenti anche in uscita da Tor Cervara e sulla Roma Fiumicino. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e Urbano della A24 risolti due incidenti avvenuti in precedenza in direzione centro permangono code per traffico tra Togliatti E Fiorentini e tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est Verso il raccordo anulare invece è rallentamenti da Tor Cervara in uscita Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ancora disagi sulla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza code tra Castel Romano e Pomezia Sud in direzione di Latina restiamo nel quadrante sud della capitale per chi è in viaggio verso Ostia sulla Cristoforo Colombo traffico intenso tra Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare Si procede a rilento tra il raccordo anulare bitinia su via dell' aeroporto di Fiumicino code tra via Portuense via delle Frasche andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana in interna Si procede a rilento tra Cassia Veientana e sala è più avanti abbiamo code tra Nomentana e Casilina e rallentamenti tra Portuense Aurelia e infine per i cantieri sulla A12 Roma Tarquinia proseguiranno fino al 27 giugno i lavori di manutenzione ispezione del cavalcavia Aurelia pertanto in fascia oraria notturna 22 6 del mattino resterà chiuso lo svincolo di Torrimpietra in entrata verso Roma in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Maccarese Fregene