Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 18 | 40

Benvenuti a questa aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, alle 18:40 del 25 giugno 2025, si registrano due incidenti sulla A24 che stanno causando disagi significativi nel tratto urbano di Roma. La situazione richiede attenzione e pazienza da parte di tutti gli automobilisti. Ecco i dettagli per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in due incidenti sul tratto Urbano della A24 che stanno causando disagi alla circolazione il primo avvenuto in precedenza in via di risoluzione tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est il centro il secondo in direzione del raccordo anulare tra tangenziale est E Fiorentini si rallenta invece per traffico più avanti tra Tor Cervara Il Bivio del raccordo anulare in uscita portiamo sulla Roma Fiumicino Qui si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur andiamo sulla statale Pontina code per incidente tra Castel Romano e Pomezia Sud in direzione Latina restiamo nel quadrante sud della capitale perché in viaggio verso Ostia sulla Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare code all'altezza del raccordo è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti per traffico tra le uscite Pontine Tuscolana in interna Si procede a rilento tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti abbiamo code tra Nomentana e Prenestina