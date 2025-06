Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 17 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornata panoramica sulla viabilità di Roma e Regione Lazio del 25 giugno 2025 alle ore 17:25. Astral Infomobilità vi tiene informati sulle ultime novità e disagi, dall’incidente sulla A24 alle code sul Raccordo Anulare. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio le strade della Capitale e ottimizzare i vostri spostamenti. La situazione è in evoluzione, e la vostra sicurezza rimane la nostra priorità.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e Urbano della A24 ancora disagi per un incidente avvenuto in precedenza code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro si transita solamente in corsia di sorpasso ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code per traffico tra le uscite Pontina e Appia in interna si sta in coda tra Cassia Veientana e Flaminia per un incidente in via di risoluzione più avanti rallentamenti per traffico tra Nomentana e Prenestina andiamo sulla statale Pontina traffico rallentato tra Spinaceto e il raccordo anulare in direzione della capitale verso Latina in bici rallentamenti all'altezza di Pomezia infine sulla Nettunense code all'altezza di Pavona tra via delle Rose via di Valle Pozzo nei due sensi di marcia