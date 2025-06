Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 16 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità. Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 16:25, si registra un incidente sulla A24 che provoca code tra i fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro. Viaggio tranquillo o no, restate con noi per gli ultimi aggiornamenti sul traffico in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Urbano della A24 un incidente causa delle code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti del traffico tra le uscite Laurentina e Tuscolana in interna rallentamenti tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Nomentana e Tiburtina Andiamo su via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia infine la viabilità per gli eventi nella capitale prosegue il programma di concerti estivi al Circo Massimo oggi a partire dalle ore 17 è prevista la chiusura al traffico di via dei Cerchi dalle ore 20 le chiusure si estendono su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole per le linee bus di zona Inoltre dalle ore 22 su richiesta dell'autorità chiusa la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana in alternativa è possibile utilizzare il Colosseo e piramide da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 16:25

In questa notizia si parla di: viabilità - regione - lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Viabilità, presentati due nuovi interventi di messa in sicurezza, miglioramento e adeguamento normativo di due importanti arterie del territorio; Lavoro: Cgil, firmato oggi accordo con Regione Lazio su mobilità in deroga.