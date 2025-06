Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-06-2025 ore 15 | 25

Ben trovati, viaggiatori e pendolari della regione Lazio! Oggi, 25 giugno 2025 alle ore 15:25, Astral Infomobilità vi aggiorna sulle condizioni del traffico nel raccordo anulare di Roma. Tra uscite Pontina e Tuscolana si registrano code a tratti in carreggiata esterna, mentre in interna ci sono rallentamenti tra A24 Roma Teramo e Anagni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli su come evitare gli ingorghi, perché la strada può sempre riservarvi sorprese.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in cui raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti per traffico tra le uscite Pontina e Tuscolana in interna rallentamenti all'altezza della A24 Roma Teramo e tra Anagni e abbia andiamo sul tratto Urbano della A24 Qui si sta in coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto traffico rallentato in complanare tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita sulla A1 milano-napoli rallentamenti per cantieri attivi tra il nodo A1 A24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli infine il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo Tata extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto idee tagli di questa e delle altre notizie su infomobilità punto Astral Spa punto.